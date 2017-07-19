В среду в Госдуме будет слушаться законопроект, предусматривающий создание компенсационного фонда в области долевого строительства (документ имеется в распоряжении «Известий»). Ко второму чтению в законопроекте «О публично-правовой компании по защите прав граждан — участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» появились поправки, обязывающие застройщиков делать обязательные отчисления в фонд. Их размер — 1,2% от стоимости квартир. Это страховка для граждан на случай банкротства застройщика. Если жилой дом не будет сдан в эксплуатацию, дольщики смогут рассчитывать на его достройку или денежные компенсации.

В поправках в законопроект сказано, что деятельностью фонда должна будет управлять публично-правовая компания. Она будет называться «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства». В состав наблюдательного совета войдут представители обеих палат парламента и Счетной палаты. Такой шаг позволит контролировать расходование средств.

— С принятием законопроекта мы обеспечим гарантии будущим дольщикам, желающим приобрести жилье, — рассказал «Известиям» председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

В документе также будет прописан перечень активов, в которые можно инвестировать временно свободные средства компенсационного фонда.

Авторы поправок предлагают ввести на переходный период — до 1 июля 2018 года — фиксированную ставку отчислений в фонд. Застройщики должны будут инвестировать 1,2% от цены каждого договора участия в долевом строительстве.

В поправках также сказано, что застройщики, претендующие на получение средств фонда для достройки проблемных объектов, должны будут выбираться на конкурсной основе.

В ходе подготовки ко второму чтению в законопроекте появилось и требование о создании единой информационной системы жилищного строительства. В ней в открытом доступе будет информация обо всех еще не введенных в эксплуатацию объектах долевого строительства.

— Мы создаем уникальный информационный ресурс, отражающий полную картину процесса строительства многоквартирных домов, — уточнил Николай Николаев. — Застройщики будут обязаны размещать здесь сведения о своей деятельности, включая проектные декларации. Проекты договоров участия в долевом строительстве, а также фотографии строящихся объектов.

Органы государственной власти разместят на новой электронной площадке информацию о должностных лицах, которые контролируют деятельность застройщика.