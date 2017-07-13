Международная компания PwC сравнила Москву с другими мегаполисами мира по градостроительным показателям в период с 2009 по 2016 год.

Анализ проводился в таких областях, как недвижимость, транспорт, потребление коммунальных услуг и уровень благоустройства города.

Сравнивали российскую столицу с такими городами, как Лондон, Нью-Йорк, Токио, Сеул, Берлин, Гонконг, Пекин, Шанхай, Сингапур и Мехико.

Так, по данным исследования Москва по-прежнему отличается низкой доступностью жилья, которое остается одним из самых дорогих в мире. Уступила российская столица по этому показателю лишь Сеулу, Шанхаю, Гонконгу и Сан-Паулу. При этом эксперты отметили, что программа реновации может создать возможность для повышения доступности жилья.

По темпам строительства улично-дорожной сети Москва значительно опережает большинство городов, а загруженность московских дорог снижается. Так, за последние 4 года загрузка улично-дорожной сети в Москве снизилась на треть — с 57% до 44%, а среднее время в пути по данным ЦОДД сократилось на 5 минут. Это стало одним из лучших результатов среди рассмотренных городов.

В исследовании также отметили, что 37% территории Москвы относятся к зонам платных парковок, в то время как парковка на территории всего Лондона, Пекина и Сингапура является платной, а на улицах Гонконга вообще нельзя парковаться.

По показателям потребления воды и электроэнергии населением Москву обогнали только Нью-Йорк и Лондон.

Также российская столица стала одним из самых зеленых городов, уступив Гонконгу.