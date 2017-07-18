Ряд венесуэльских чиновников могут попасть в санкционный список Вашингтона в связи с систематическими нарушениями прав человека в стране, передает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По данным агентства, в числе таких государственных деятелей Венесуэлы могут оказаться глава министерства обороны страны Падрино Лопес и заместитель председателя Единой соцпартии Дьосдадо Кабельо, а также другие представители высшего руководства республики.

О том, будут ли введены адресные санкции в отношении Венесуэлы, станет известно уже сегодня, 18 июля.

Кроме того, Белый дом рассматривает возможность применения других ограничительных мер, например запретить импортировать из страны сырую нефть. Для Венесуэлы это станет болезненным ударом, поскольку среди поставщиков черного золота в США она занимает третье место по объему поставок. Если такая мера действительно будет принята, венесуэльские власти, по сути, окажутся отрезанными от американской финансовой системы, а их активы на территориях, находящихся под юрисдикцией США, — замороженными.

Белый дом пока не комментирует эту информацию. Накануне американский лидер Дональд Трамп заявил, что если Венесуэла созовет заседание конституционной ассамблеи, то «Соединенные Штаты примут решительные и оперативные экономические меры» — правда, непонятно какие.

Крупнейшие за всю историю Венесуэлы последних лет акции протеста начались в стране еще в апреле. Поводом для них стала попытка власти ограничить полномочия оппозиционного парламента. За это время погибли свыше 90 участников стихийных митингов, количество пострадавших перевалило за 1,5 тыс. человек, несколько тысяч протестующих были арестованы.