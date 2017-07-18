Родильный дом № 1 Мурманской городской клинической больницы с 15 июля закрылся на капитальный ремонт. В конце прошлого года обсуждались сообщения о том, что учреждение не соответствует санитарным требованиям.

По словам министра здравоохранения региона Валерия Перетрухин, пока здание подсоединят к электросетям для более высокой энергетической устойчивости, а в следующем году будет разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт. Об этом пишет ИА «Би-порт».

Основные работы в медицинском учреждении запланированы на 2019–2020 годы. Во время ремонта рожениц будут принимать роддом № 3 (по нечетным дням) и Мурманский областной перинатальный центр (по четным дням).