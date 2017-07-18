Временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов во время выездного совещания рассказал, что пункт пропуска Дубки — Рамбинас до чемпионата мира по футболу 2018 года заработать не успеет.

Проблема оказалась в финансировании проекта. Его обсудил врио губернатора с зампредом правительства РФ Дмитрием Козаком, который пообещал выделить средства из финансирования погранпереходов на Дальнем Востоке. Как сообщает Klops.Ru, подробности уже обговорили, сейчас готовятся документы.

По словам Антона Алиханова, Советск очень нуждается в погранпереходе, потому что страдает от количества большегрузов. Новый срок сдачи объекта назначен на март 2019 года. О самой проблеме с пунктом пропуска «Дубки» стало известно еще в феврале 2017 года.