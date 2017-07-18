Помещения еще одного детского сада в Кемерово закрыты на 50 дней после обнаружения газа радон. Радиация зафиксирована в кабинете логопеда и в одной из детских групп.

Дети продолжают посещать учреждение, так как газ есть не во всех кабинетах. Об этом сообщает сообщает ИА FlashSiberia.

Неделю назад судебные приставы приостановили работу детского сада в Рудничном районе города Кемерово из-за повышенного содержания в воздухе радиоактивного вещества — радона. Учреждение закрыто на 60 дней. Росприроднадзор выявил опасный газ во время плановой проверки здания после ремонта.