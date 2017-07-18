Камчатский филиал Геофизической службы РАН сообщил о том, что на острове Беринга, в 290 километрах от которого произошло землетрясение магнитудой 7, объявлена угроза цунами.

«Эпицентр землетрясения находился на глубине 30 километров в 290 километрах в юго-восточном направлении от острова Беринга. На острове расположен один населенный пункт — село Никольское Алеутского района Камчатского края», — заявил представитель службы.

Главное управление МЧС по Камчатскому краю подтвердило угрозу цунами, отметив также, что, когда волны дойдут до побережья острова, их высота составит не более 50 см.