Ущерб банков от ошибочных и злонамеренных действий сотрудников за год вырос более чем вдвое и составил 420 млн рублей за первое полугодие 2017 года, что сравнимо с соответствующим показателем за весь 2015 год. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные исследования компании Zecurion, которая специализируется на кибербезопасности.

В исследовании идет речь об ущербе от кражи данных и несоблюдения правил работы с конфиденциальной информацией. Согласно прогнозам экспертов, к концу текущего года урон от ошибок и мошенничества персонала может достичь 900 млн рублей.

Исследование проводилось впервые на основе анализа данных 100 кредитных организаций, которые являются партнерами Zecurion. При этом компания оценила ущерб, который приносят как действующие, так и уволенные сотрудники банков.

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Утечки данных из банков оценили в 420 млн