Специалисты российского и мирового авиапрома представят гостям МАКС-2017 инновации. В частности, НИЦ «Институт им. Н. Е. Жуковского» планирует показать посетителям макет двигателя электросамолета.

Как заявил «Известиям» генеральный директор НИЦ «Институт им. Н.Е. Жуковского» Андрей Дутов, РФ начинает участвовать в процессе создания электрических самолетов, и первый шаг — создание демонстратора гибридно-электрической силовой установки номинальной мощностью 500кВт и ее отработка на летающей лаборатории.

— Программа рассчитана на три года, и по ее итогам на основе отработанных технологий можно будет приступать к созданию серийного электрического двигателя для самолета размерностью на 9–19 пассажиров, — рассказал Андрей Дутов.

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В России приступили к созданию электросамолета