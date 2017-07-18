Спортивный автомобиль Ferrari 365 GTB/4 Daytona 1972 года, которым некоторое время владел британский певец Элтон Джон, выставлен на торги аукционного дома Silverstone со стартовой стоимостью €598–655 тыс.

Машина будет представлена на аукционе, который пройдет 29 и 30 июля на гоночной трассе в Сильверстоуне, Великобритания.

Как отмечает «Лента.ру», певец владел автомобилем с 1973 по 1975 годы, о чем свидетельствуют документы на транспортное средство.

Пробег спорткара составляет менее 100 тыс. километров, последние 16 лет машина находилась в частной коллекции.

Ferrari сэра Элтона Джона выставлена на торги в полностью исправном состоянии и с кузовом оригинального красного цвета итальянского производителя автомобилей.