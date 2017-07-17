На въезде в Крым со стороны Украины образовались многокилометровые очереди. При этом, как отмечает «Федеральное агентство новостей», погранпункты на российской стороне работают в штатном режиме. По словам же автомобилистов, из-за препятствий украинских пограничников в субботу в очереди перед КПП «Чонгар» им приходилось ждать более чем по 12 часов. Однако в прошлые выходные на границе был большой пассажиропоток. Как сообщают СМИ, ее пересекли около 24,5 тыс. человек.

Ранее глава парламентского комитета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, власти Украины намеренно чинят преграды для туристов, желающих посетить Крым.