Роспотребнадзор назвал восемь зон в Москве, пригодных для купания, говорится на сайте столичного управления ведомства.

Ведомство разрешило купаться в следующих зонах отдыха: Серебряный Бор-2 и Серебряный Бор-3 (СЗАО), Тропарево (ЮЗАО), Большой городской пруд, озеро Черное, Школьное озеро (ЗелАО) и озеро Белое (ВАО).

В пляжном комплексе «Бич Клаб» (САО) купание запрещено из-за несоответствия качества воды по микробиологическим показателям до получения повторных удовлетворительных результатов.

При этом отмечается, что непригодны для купания оказались 37 водоемов.