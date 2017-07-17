Предприятие «Курскэлектротранс» накопило долг перед поставщиком электроэнергии из-за роста цен. При этом тарифы в общественном транспорте Курска остаются одними из самых низких в России.

Власти держат ситуацию под контролем, чтобы горожане не лишились трамвая, пишет KurskCity.ru. Задолженность будет погашаться по графику. В 2016 году городской электротранспорт перевез 25 млн человек, или 70% от всего пассажиропотока, из них льготников — 55%, или 14 млн человек.

Жители областной столицы жалуются на большие интервалы движения трамваев. В ближайшее время будет введено новое расписание, составы будут ходить каждые 6–15 минут. Согласно результатам опроса, для жителей Курска трамвай является основным видом транспорта, пишет Newauto46.ru.