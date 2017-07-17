Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР начало проверку на факту жесткой посадки легкого самолета в акватории озера Байкал 16 июля.

ЧП произошло в районе острова Ольхон в поселке Хужир Ольхонского района Иркутской области. Самолет Cessna-172R, который принадлежит частному лицу, совершил жесткую посадку на водную поверхность. Как сообщает ИА FlashSiberia, на борту находились пилот и три пассажира.

Все находящиеся на борту воздушного судна получили травмы. Двух пострадавших доставили в поселковую больницу. Сам самолет частично затонул недалеко от берега в озере Байкал. К выяснению причин случившегося подключилась также Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.