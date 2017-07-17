Строители уже выполнили примерно 32% работ на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи. Работы ведутся на всем протяжении участка. На объекте работает 107 единиц техники и 196 человек.

Как напоминает ИА «Крыминформ», строительные работы на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи стартовали в январе текущего года. Первые сваи под авторазвязку у въезда в Керчь были забиты 22 февраля. Длина основного хода автоподходов составит 8,6 км. Ранее сообщалось, что стоимость работ составит 7,1 млрд рублей.

Ранее глава Минтранса РФ Максим Соколов заявил, что главный пролет в Керчь-Еникальском канале установят уже этой осенью. Это значит, что по Крымскому мосту можно будет пройти пешком.

Напомним, транспортный переход через Керченский пролив будет состоять из двух параллельно расположенных мостов — железнодорожного и автомобильного. Длина каждого составит 19 км. Автомобильная часть включит в себя две проезжие части, на каждой из которых разместят по две полосы для движения транспорта. Его планируют открыть в конце 2018 года. После возведения мост через Керченский пролив будет самым протяженным в России. Стоимость объекта составляет 227,9 млрд рублей.