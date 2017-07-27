Сокращение числа автомобильных аварий в РФ не отразилось на общем объеме страховых выплат, сообщили «Известиям» в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Напротив, количество страховых случаев растет, особенно в проблемных с точки зрения мошенничества регионах. В частности, если по итогам 2016 года их число увеличилось на 5,8%, то уже в I квартале 2017 года этот показатель вырос на 7,1% — до 599 тыс.

В РСА такую статистику связывают с ростом числа «фиктивных аварий» и мошенничеств со стороны юристов и автовладельцев.

— Мы знаем, что аварийность в России не растет, и очевидно, что рост частоты страховых случаев связан с мошенническими действиями, когда страховщикам предоставляются фальшивые документы по ДТП, которых на самом деле не было, — рассказали «Известиям» в страховой ассоциации. В РСА подчеркнули, что часто это происходит при оформлении «европротокола», то есть упрощенного оформления ДТП без вызова полиции — при условии, что в результате аварии никто из людей не пострадал.

Рост выплат наблюдается, несмотря на то что, по данным ГИБДД, число ДТП в I и II кварталах снизилось на 6,6% по сравнению с таким же периодом 2016 года. Число погибших сократилось почти на четверть (на 2 тыс. человек), количество раненых в авариях также сократилось на 10 тыс. человек. Подобная статистика должна была бы автоматически означать сокращение выплат по ОСАГО и каско. Но этого не произошло.

Статистика страховых случаев никак не коррелирует с числом аварий, отметили в РСА. Зато растет число подозрительных страховых случаев. В «Росгосстрахе» сообщили, что за текущий год компания подала 1321 заявление в правоохранительные органы по фактам противоправных действий клиентов. В прошлом году было подано 1053 таких иска. В результате в этом году было возбуждено 539 уголовных дел (на 110 больше, чем в 2016 году) и вынесено 18 обвинительных приговоров.

В Волгоградской области, которая считается самым проблемным регионом с точки зрения автомошенничества, только за последние несколько месяцев возбуждено 172 дела по фактам фальсификаций ДТП в рамках «европротокола». По данным РСА, в течение I квартала 2017 года в рамках процедуры прямого возмещения убытков было урегулировано более 470 тыс. страховых случаев, из них — 149 тыс. по «европротоколу», что составило 31,7%.

«Ингосстрах» в прошлом году предотвратил 1215 попыток мошеннических действий. Предотвращенные выплаты по случаям с признаками страхового мошенничества составили 1,2 млрд рублей. Компания направила 85 обращений в органы внутренних дел, по результатам которых были возбуждены 53 уголовных дела.

Налоговым органам страховщики порекомендовали проверять юридических посредников, в чью пользу судами взыскиваются выплаты по ОСАГО, на предмет уплаты ими налогов в соответствии с законодательством.

Генеральный директор консалтинговой компании FMGgroup Михаил Фаткин считает, что страховщики далеко не всегда выступают в роли жертв мошенничества. В ряде случаев есть признаки сговора между должностными лицами страховых компаний и автоюристами.

— Очень часто предложения «решить вопрос» со страховой за часть компенсации автовладельцы получают прямо в офисах этих же компаний. Бывает, что руководитель отделения компании также через посредников владеет и юридической фирмой. А когда он видит обращение клиента, которое имеет перспективы быть оспоренным в суде, он предлагает клиенту переуступить права требования по иску и подает в суд на свою же компанию, — рассказал «Известиям» Михаил Фаткин.

Таким образом, менеджер проигрывает как страховщик, но выигрывает как автоюрист.