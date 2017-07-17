ФАС потребовала от операторов связи отменить роуминг по РФ
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение «большой четверке» операторов связи («Билайн», МТС, «МегаФон», Теле2) по национальному роумингу.
«Согласно предупреждению, четверка мобильных операторов связи должна изменить тарифы на услуги связи в поездках, исключив необоснованную разницу цен», — говорится в сообщении ФАС.
Также отмечается, что операторы должны изменить условия тарифных планов в течение 14 дней и уведомить об этом абонентов.