Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение «большой четверке» операторов связи («Билайн», МТС, «МегаФон», Теле2) по национальному роумингу.

«Согласно предупреждению, четверка мобильных операторов связи должна изменить тарифы на услуги связи в поездках, исключив необоснованную разницу цен», — говорится в сообщении ФАС.

Также отмечается, что операторы должны изменить условия тарифных планов в течение 14 дней и уведомить об этом абонентов.