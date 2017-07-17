В администрации президента РФ не обошли вниманием историю со свадьбой дочери главы административной коллегии Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль в курсе появившихся в СМИ сообщений о «многомиллионных» тратах на семейное торжество, но давать оценку этой ситуации должны проверяющие органы, передает «РИА Новости».

Новость о дорогостоящей свадьбе дочери Хахалевой, которая отмечалась 10 июня в краснодарском концертном зале Galich-Hall, широко обсуждается в социальных сетях с подачи московского адвоката Сергея Жорина. Особое внимание общественности привлекло присутствие на празднике популярных артистов российской эстрады — Иосифа Кобзона, Николая Баскова, Сосо Павлиашвили, Валерия Меладзе и Веры Брежневой.

Жорин, выкладывая информацию о подробностях свадебного торжества, назвал его «пиром во время чумы», сопоставив затраты на организацию праздника с заработками среднестатистических жителей России.

Елена Хахалева заявила «Российской газете», что свадьба была организована ее бывшим супругом, который взял на себя все расходы, а приглашенные артисты являются его друзьями и поэтому согласились выступать перед гостями. Примерные расчеты Жорина по стоимости праздника судья назвала взятыми с потолка.