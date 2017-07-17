Девять человек погибли и один человек пропал без вести в результате наводнения, вызванного затяжными дождями в Аризоне. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные местных спасателей.

Наводнение произошло в 145 км от города Феникс. В момент трагедии все погибшие купались в реке Верде, которая неожиданно вышла из берегов. По данным «Интерфакса», в момент ЧП даже не шел дождь, вода просто обрушилась на отдыхающих с обрыва.

Среди погибших — шестеро детей. Ранее, 8 июля, в городе было сухо, температура воздуха достигала +47,2 градуса, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Отмечается, что метеорологи предупреждали о возможных внезапных паводках в штате Аризона, однако место, где погибли люди, находилось далеко от предполагаемой зоны опасности.