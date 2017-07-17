В районе города Тиват в Черногории пожар вынудил эвакуироваться 300 человек, среди которых туристы и местные жители.

Огонь, возникший из-за сильной жары, охватил несколько зданий, передает «РИА Новости» со ссылкой на местное телевидение. Эвакуация началась утром и проводилась с помощью автомобилей аварийных служб и катеров от мыса Весло.

Пожарные пытаются спасти частные дома, но из-за высокой растительности это сделать очень тяжело.

Ранее стало известно о возгорании на Голом Брду вблизи города Петровац. Огонь приблизился к частным домам и другим объектам на расстояние нескольких метров.