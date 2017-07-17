Киргизский Центризбирком принял заявление от главы правительства республики Сооронбая Жээнбекова, баллотирующегося на пост президента. Премьер-министр выдвинулся от социал-демократической партии Киргизии (СДПК), передает РИА «Новости».

Всего в ЦИК поступило 29 заявлений, в том числе от пяти кандидатов от партий и 24 — от самовыдвиженцев. До 26 августа им предстоит собрать не менее 30 тыс. подписей в свою поддержку, внести залог в размере одного миллиона киргизских сомов ($15 тыс.) и сдать тест на знание государственного языка.

15 июля СДПК провела съезд, на котором была утверждена кандидатура Жээнбекова. Одним из основателей партии является нынешний президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. В декабре прошлого года он заявил, что не намерен переизбираться, а отсутствие преемника свидетельствует о действующей в стране демократии.

Выборы президента Киргизии пройдут в октябре этого года.