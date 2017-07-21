Правительство России планирует до конца 2018 года реализовать комплекс мер, который позволит владельцам легких воздушных судов и беспилотных летательных аппаратов на законных основаниях выполнять воздушные перевозки пассажиров и грузов за плату. В настоящее время использование малой авиации в коммерческих целях недостаточно урегулировано законодательно, что создало условия для активного применения «серых» схем в этом секторе.

Как рассказал «Известиям» источник в авиационной отрасли, в правительстве России до конца сентября будет разработана «дорожная карта» по созданию экономических и правовых условий для коммерческого использования легких и беспилотных воздушных судов при соблюдении должного уровня безопасности. Реализация этого плана будет рассчитана до конца 2018 года. Принципиальное решение было принято на заседании президентской комиссии по вопросам развития авиации общего назначения, состоявшемся во второй половине июня.

В рамках реализации этих планов будут разработаны федеральные авиационные правила, устанавливающие требования к лицам, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки на воздушных судах вместимостью не более 19 пассажиров или с максимальной взлетной массой менее 5700 кг.

В Минтрансе России «Известиям» подтвердили такие планы. «Да, это так, но работа в самом начале пути», — отметили в пресс-службе министерства.

— Беспилотные технологии — это будущее транспортного комплекса России и всего мира, — подчеркнул глава департамента программ развития Минтранса Алексей Семенов. — В создании условий для их развития важно идти в ногу с мировыми тенденциями, и мы не отстаем, а порой даже опережаем в этом отношении другие страны.

Заместитель генерального директора ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» (подведомственна Минтрансу, ответственна за создание системы учета беспилотников) Виктор Парахин рассказал, что проект постановления правительства, регламентирующий порядок регистрации беспилотных средств со взлетной массой до 30 кг, готов к внесению в правительство.

— Заявитель будет иметь возможность поставить свой аппарат на учет в совершенно комфортном режиме — то есть буквально в три клика через специальный сайт, введя там номер беспилотника, свои данные и выбрав удобный способ получения регистрационной метки, — рассказал Виктор Парахин.

По данным «Известий», в правительстве планируют исключить лицензирование деятельности в области эксплуатации легких и беспилотных воздушных судов и подготовки авиационного персонала, а также минимизировать издержки владельцев летательных аппаратов. Требования к авиаперевозчикам будут дифференцированы с учетом пассажировместимости воздушных судов, видов полетов и рисков причинения вреда и нанесения ущерба.

Владельцам самолетов малой авиации, желающим выполнять коммерческие перевозки, не потребуется регистрироваться в качестве авиакомпании с получением сертификата эксплуатанта, что требует значительных и постоянных финансовых затрат. Но останутся требования к соблюдению всех необходимых норм в области безопасности полетов. Для обеспечения баланса между развитием авиаперевозок и обеспечением безопасности полетов будет создана система государственного регулирования, ориентированная на управление рисками.

По словам президента общественной организации пилотов и владельцев воздушных судов «АОПА-Россия» Владимира Тюрина, к эксплуатантам легких воздушных судов нецелесообразно предъявлять те же требования, что и к крупным авиакомпаниям. Во всех развитых странах мира для этого сегмента авиации действуют упрощенные правила сертификации.

— Снижение регулирующего воздействия в сфере коммерческого использования легких воздушных судов, о котором мы уже давно просим государство, даст мощный импульс развитию малой авиации и росту региональных авиационных перевозок, — заявил «Известиям» Владимир Тюрин.

Независимый аналитик Дмитрий Адамидов считает, что правительство решительно взялось за малую авиацию и хочет вывести ее из нынешнего полулегального состояния.

— В целом это выглядит вполне здравой идеей как с точки зрения дополнительных налогов, так и с точки зрения повышения безопасности полетов. Но очень важно, чтобы создаваемые нормативные акты были максимально сбалансированными, — отметил Дмитрий Адамидов.

В государственном реестре гражданских воздушных судов РФ более половины зарегистрированных легких и сверхлегких воздушных судов принадлежат субъектам авиации общего назначения, которые по действующему законодательству не имеют законных прав на выполнение коммерческих перевозок. Однако для компенсации расходов на содержание и эксплуатацию авиатехники собственники нередко прибегают к «серым» схемам, выполняя полеты за плату, включая услуги аэротакси, экскурсионные, ознакомительные, учебные или демонстрационные полеты.