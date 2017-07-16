Два человека погибли при пожаре на территории частного дома в городе Семикаракорске Ростовской области. Инцидент произошел в ночь на воскресенье.

Как сообщает ГУ МЧС по Ростовской области, сообщение о пожаре в летней кухне на пульт экстренных служб поступило в 02:45 мск в воскресенье. Площадь, пройденная огнем составила 36 кв. м. Менее чем через полчаса огнеборцам удалось ликвидировать очаг возгорания.

На месте пожара были обнаружены двое погибших. Их личности сейчас устанавливаются.