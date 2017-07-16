Специалисты американского сайта Motor1 составили список топ-10 самых дорогих автомобилей в мире, которые когда-либо были проданы на аукционе.

Лидером рейтинга стала стала Ferrari 250 GTO, проданная за $38,115 млн. На втором месте - Ferrari 335 S, ущедшая с молотка за $35,711 млн. За Mercedes-Benz W196 1954 года, замыкающую тройку списка, отдали $29,650 млн.

Автомобили Ferrari 290 MM 1956 года ($28,50 млн), Ferrari 275 GTB 1967 года ($27,500 млн), Ferrari 275 GTB 1964 года ($26,400 млн), Jaguar D-Type 1955 года ($21,780 млн), Alfa Romeo 8C 2900 B Lungo Spider 1939 ($19,800 млн), Ferrari 250 GT – SWB California Spider 1961 года ($18,490 млн) занимают с 4 по 9 место соответственно.

На 10 позиции оказалась Ferrari 250 GT California Spider, реализованная за $18,140 млн.

Общая стоимость всех 10 машин составляет $263 млн.