На ставропольских прилавках появился напиток с портретом Иосифа Сталина на этикетке и под названием «Вождь».

Газировку с изображением советского политического деятеля начал выпускать завод в Железноводске, сообщает Ura.ru.

Владелец предприятия пообещал, что напиток будет изготавливаться по старинным грузинским рецептам.

Одна из покупательниц уже поделилась первыми впечатлениями на своей странице в Facebook.

«В газировку добавлен иноземный плод — гуанабана. В рекламе говорится о том, что напиток придаст прилив сил и бодрости», — написала девушка.

Стоимость газировки в местных магазинах не превышает 50 рублей.