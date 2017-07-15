Бюджетные расходы на образование станут более эффективными при переводе российских школ с муниципального на региональный государственный уровень. Об этом заявил замминистра образования и науки России Павел Зенькович, пишет «Интерфакс».

«Это возвращение школ на государственный уровень, что даст регионам возможность более эффективно финансировать, более эффективно управлять процессом», — сказал он.

По его мнению, такая система будет более управляемой.

Ранее в ведомстве сообщили о планах передать школы в ведение регионов в течение трех лет.