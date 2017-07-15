Минобрнауки прокомментировало инициативу о переподчинении школ региона
Бюджетные расходы на образование станут более эффективными при переводе российских школ с муниципального на региональный государственный уровень. Об этом заявил замминистра образования и науки России Павел Зенькович, пишет «Интерфакс».
«Это возвращение школ на государственный уровень, что даст регионам возможность более эффективно финансировать, более эффективно управлять процессом», — сказал он.
По его мнению, такая система будет более управляемой.
Ранее в ведомстве сообщили о планах передать школы в ведение регионов в течение трех лет.