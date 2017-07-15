Москва считает раунд в Женеве по Сирии конструктивным с положительными результатами. Об этом заявил в субботу постпред России при отделении ООН в Женеве Алексей Бородавкин.

Дипломат отметил, что на переговоры повлияли результаты встреч в Астане, в Гамбурге, а также заявления лидеров стран, вовлеченных в этот вопрос. Бородавкин подчеркнул, что в ходе этого раунда в Женеве оппозиционеры «ни разу не упоминали о необходимости отставки президента Сирии Башара Асада и легитимного правительства САР».

«Наконец, судя по всему, и до радикальных оппозиционеров, и до их спонсоров дошло, что для начала нужно установить в Сирии мир, а потом уже договариваться о политической реформе в условиях нормализации обстановки в стране», — отметил постпред.

По словам Алексея Бородавкина, Россия приветствует тот факт, что Франция больше не настаивает на немедленном уходе Башара Асада. Напомним, об этом накануне заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

Бородавкин также заявил, что Москва надеется на согласование зон деэскалации в Сирии к новому раунду переговоров в Женеве в сентябре. По его словам, после Астаны осталось решить «определенные технические вопросы».