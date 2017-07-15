Советский корабль «Союз-19», на борту которого находились Алексей Леонов и Валерий Кубасов, и американский «Аполлон» с тремя астронавтами на борту — Томасом Стаффордом, Вэнсом Брандом и Дональдом Слейтоном — стартовали каждый со своего космодрома в один день. Впереди у экипажей, в случае успеха, было несколько суток подготовки, позади — почти год напряженной подготовки. О том, как готовили исторический полет и что сами участники позже вспоминали об этой встрече, — в материале «Известий»

На орбите сотрудничества

Сотрудничество между советскими и американскими учеными началось в 1970 году. Именно тогда состоялось несколько встреч, касавшихся проблем совместимости космических кораблей и станций. Инициатором проведения совместного полета и стыковки кораблей на орбите выступил директор NASA Томас Пейн.

Автор цитаты Программа совместного использования космического пространства в мирных целях была утверждена 24 мая 1972 года соглашением между СССР и США.

Соглашение положило практическое начало экспериментальному проекту «Аполлон» — «Союз» (ЭПАС). Подготовка к совместному полету подразумевала множество вопросов. Это были и разная газовая атмосфера кораблей, и сбор кораблей в один «космический дом», и разработка конструкции нового типа стыковочного агрегата (на «Союзе» и «Аполлоне» хоть они и были построены по общей схеме, но, тем не менее, не могли работать совместно). За руководство подготовкой отвечали два специалиста — с советской и с американской стороны.

Почти все эти проблемы появились впервые, поэтому большинство решений можно было опробовать только на практике. Испытания модифицированного корабля «Союз» состоялись за семь с половиной месяцев до старта эксперимента «Союз» — «Аполлон». В декабре 1974 года завершился цикл экспериментальных полетов.

«Русский Хьюстон»

Впервые для обсуждения технических деталей советский и американский экипажи встретились в 1973-м — и сразу стало понятно, что космонавты и астронавты по-разному понимают, казалось бы, хорошо известные термины .

Именно во время этих переговоров один из переводчиков начал делать записи, которые позже легли в основу специальных словарей ЭПАС. Всего их было издано три: англо-русский и русско-английский, словарь сокращений и разговорник для участников полета. Именно благодаря им экипажам на орбите удалось найти общий язык.

Кроме того, чтобы избежать непонимания при подготовке и в ходе полета, была привлечена группа из 30 переводчиков, которые освоили нелегкую терминологию и научились последовательно переводить технические переговоры на встречах. Подготовительный этап длился два года — этого космонавтам хватило, чтобы научиться понимать друг друга на «русском Хьюстоне», который, впрочем, доставил немало хлопот техническому персоналу обеих сторон.

В конце концов во время полета американцам было предложено разговаривать на русском, а советским космонавтам — на английском.

Автор цитаты Вспоминая о том, как они сдавали английский специальной комиссии, Алексей Леонов позднее рассказал, что в какой-то момент члены экипажа перешли на свой язык — упомянув, например, «субркали» и «барбекю-манюла». На вопрос экзаменаторов, что они имеют в виду, космонавты ответили: «А вы что, разве не знаете? Это закрутка на Солнце».

«Рукопожатие в космосе»

День X наступил 15 июля 1975 года. В 15:20 по московскому времени с космодрома Байконур был произведен запуск корабля «Союз-19», на борту которого находились космонавты Алексей Леонов и Валерий Кубасов. В 22:50 с мыса Канаверал в США стартовал «Аполлон» с астронавтами Томасом Стаффордом, Вэнсом Брандом и Дональдом Слейтоном.

Еще почти двое суток корабли провели на орбите, ожидая удачного момента для стыковки. Она произошла 17 июля. После того как процесс выравнивания атмосфер завершился и люк шлюзового тоннеля отдраили, состоялось знаменитое рукопожатие Алексея Леонова и Томаса Стаффорда — командиров экипажей. Их встречу на Земле показывали по телевидению. Во время первого перехода были проведены запланированные съемки, обмен флагами СССР и США и сувенирами, а также обеденный перерыв.

Фото: РИА Новости

Автор цитаты Для встречи обе стороны разработали специальное космическое меню, однако не обошлось и без самодеятельности. Так, Алексей Леонов наклеил на тюбики этикетки «Столичной водки», затем предложил выпить их американцам, утверждая, что это русская традиция. Выпив, астронавты были удивлены, что там на самом деле оказался обычный борщ. В одном из интервью Дик Слейтон сказал, что до сих пор не верит, что у советских космонавтов в тюбиках тоже был суп, а не водка.

Корабли оставались в состыкованном состоянии около двух суток. За это время космонавты совершили четыре перехода, две стыковки и провели около пяти экспериментов, одним из которых было создание искусственного солнечного затмения.

Экипаж «Союза-19» возвратился на Землю 21 июля, а «Аполлона» — 25 июля. Первая совместная акция двух стран заложила основу для создания будущей Международной космической станции. Благодаря этому полету установился контакт между космическими отраслями СССР и США, однако следующий российско-американский пилотируемый полет состоялся только через 20 лет в рамках программы «Мир» — «Шаттл».

Подробнее о подготовке космонавтов читайте в специальном проекте «Известий».