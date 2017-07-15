Рукопожатие в космосе во время холодной войны на Земле
Советский корабль «Союз-19», на борту которого находились Алексей Леонов и Валерий Кубасов, и американский «Аполлон» с тремя астронавтами на борту — Томасом Стаффордом, Вэнсом Брандом и Дональдом Слейтоном — стартовали каждый со своего космодрома в один день. Впереди у экипажей, в случае успеха, было несколько суток подготовки, позади — почти год напряженной подготовки. О том, как готовили исторический полет и что сами участники позже вспоминали об этой встрече, — в материале «Известий»
На орбите сотрудничества
Сотрудничество между советскими и американскими учеными началось в 1970 году. Именно тогда состоялось несколько встреч, касавшихся проблем совместимости космических кораблей и станций. Инициатором проведения совместного полета и стыковки кораблей на орбите выступил директор NASA Томас Пейн.
Соглашение положило практическое начало экспериментальному проекту «Аполлон» — «Союз» (ЭПАС). Подготовка к совместному полету подразумевала множество вопросов. Это были и разная газовая атмосфера кораблей, и сбор кораблей в один «космический дом», и разработка конструкции нового типа стыковочного агрегата (на «Союзе» и «Аполлоне» хоть они и были построены по общей схеме, но, тем не менее, не могли работать совместно). За руководство подготовкой отвечали два специалиста — с советской и с американской стороны.
Почти все эти проблемы появились впервые, поэтому большинство решений можно было опробовать только на практике. Испытания модифицированного корабля «Союз» состоялись за семь с половиной месяцев до старта эксперимента «Союз» — «Аполлон». В декабре 1974 года завершился цикл экспериментальных полетов.
«Русский Хьюстон»
Впервые для обсуждения технических деталей советский и американский экипажи встретились в 1973-м — и сразу стало понятно, что космонавты и астронавты по-разному понимают, казалось бы, хорошо известные термины.
Именно во время этих переговоров один из переводчиков начал делать записи, которые позже легли в основу специальных словарей ЭПАС. Всего их было издано три: англо-русский и русско-английский, словарь сокращений и разговорник для участников полета. Именно благодаря им экипажам на орбите удалось найти общий язык.
Кроме того, чтобы избежать непонимания при подготовке и в ходе полета, была привлечена группа из 30 переводчиков, которые освоили нелегкую терминологию и научились последовательно переводить технические переговоры на встречах. Подготовительный этап длился два года — этого космонавтам хватило, чтобы научиться понимать друг друга на «русском Хьюстоне», который, впрочем, доставил немало хлопот техническому персоналу обеих сторон.
В конце концов во время полета американцам было предложено разговаривать на русском, а советским космонавтам — на английском.
«Рукопожатие в космосе»
День X наступил 15 июля 1975 года. В 15:20 по московскому времени с космодрома Байконур был произведен запуск корабля «Союз-19», на борту которого находились космонавты Алексей Леонов и Валерий Кубасов. В 22:50 с мыса Канаверал в США стартовал «Аполлон» с астронавтами Томасом Стаффордом, Вэнсом Брандом и Дональдом Слейтоном.
Еще почти двое суток корабли провели на орбите, ожидая удачного момента для стыковки. Она произошла 17 июля. После того как процесс выравнивания атмосфер завершился и люк шлюзового тоннеля отдраили, состоялось знаменитое рукопожатие Алексея Леонова и Томаса Стаффорда — командиров экипажей. Их встречу на Земле показывали по телевидению. Во время первого перехода были проведены запланированные съемки, обмен флагами СССР и США и сувенирами, а также обеденный перерыв.
Корабли оставались в состыкованном состоянии около двух суток. За это время космонавты совершили четыре перехода, две стыковки и провели около пяти экспериментов, одним из которых было создание искусственного солнечного затмения.
Экипаж «Союза-19» возвратился на Землю 21 июля, а «Аполлона» — 25 июля. Первая совместная акция двух стран заложила основу для создания будущей Международной космической станции. Благодаря этому полету установился контакт между космическими отраслями СССР и США, однако следующий российско-американский пилотируемый полет состоялся только через 20 лет в рамках программы «Мир» — «Шаттл».
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