Основной и дублирующий составы экипажа в очередную экспедицию на МКС На заседании был рекомендован к утверждению Межведомственной комиссии в Центре подготовки космонавтов. Об этом сообщили в ЦПК в понедельник.

«Принято решение о рекомендации экипажей к продолжению предполетной подготовки на космодроме Байконур», — цитирует ТАСС представителя центра.

Космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский, астронавт NASA Рэндольф Брезник и астронавт Европейского космического агентства (ESA) Паоло Несполи вошли в основной экипаж.

Россиянин Александр Мисуркин, американец Марк Ванде Хай и японец Норисигэ Канаи рекомендованы в качестве дублеров.

Окончательный состав будет утвержден госкомиссией за день до запланированного на 28 июля запуска экспедиции с Байконура, сообщает телеканал «360».

Космонавты, вошедшие в список, сдавали экзамены на протяжении двух дней. Испытуемые справились со всеми поставленными задачами и вышли из всех нештатных ситуаций. Медкомиссия признала их годными к участию в экспедиции.

По словам россиянина Сергея Рязанского, в следующую экспедицию МКС он хочет взять с собой игрушечного гнома в качестве индикатора невесомости. «Гном точно летит, это не обсуждается», — цитирует его RT. Спутником американца Рэндольфа Брезника станет доставшийся ему от 11-летнего сына и семилетней дочки плюшевый медвежонок. У итальянского астронавта Паоло Несполи пока нет кандидата, которого он возьмет на борт. По его словам, сын не хочет отдавать ему ни одну из своих игрушек.