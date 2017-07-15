В финале серии «Большой шлем» турнира «Уимблдон» в мужском одиночном разряде встретятся швейцарец Роджер Федерер и хорват Марин Чилич.

В полуфинале теннисного турнира сошлись Федерер и чех Томаш Бердых. Более титулованный швейцарец одержал победу в трех партиях. Встреча продолжалась 2 часа и 20 минут. Счет в личных встречах стал 19:6 в пользу 35-летнего Федерера.

Чилич впервые завоевал путевку в финал, одержав 14 июля победу над американцем Сэмом Куэрри, пишет «Газета.ру».

Роджер Федерер и Марин Чилич встречались на турнирах семь раз, хорвату лишь один раз удалось одержать победу.

Напомним, Федерер побеждал на Уимблдоне семь раз и является рекордсменом по количеству побед и количеству выигранных матчей на турнирах «Большого шлема».

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