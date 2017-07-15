Правительство России дополнило перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, запрещенных или подлежащих контролю на всей территории страны.

Соответствующее постановление подписано главой кабмина Дмитрием Медведевым и размещено на сайте российского правительства в субботу, 15 июля.

В существующий список запрещенных препаратов добавили четыре новых наименования, в том числе беноциклидин, метоксикетамин и фуранилфентанил. Оборот еще восьми соединений будет временно ограничен. Это дезхлорэтизолам, диклазепам, клоназолам, меклоназепам, нифоксипам, пиразолам, фторбромазепам и этизолам.