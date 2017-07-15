15 июля 1957 года в Архангельской области был образован космодром Плесецк, который с 1970-х и до начала 1990-х годов лидировал по количеству запусков ракет в космос. На фото: запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом нового поколения на космодроме Плесецк 25 мая 2017 года