История в датах: 15 июля
15 июля 1240 года состоялась Невская битва — сражение на реке Неве между войском новгородского князя Александра и шведами. За победу Александр получил почетное прозвище Невский. На фото: репродукция картины Виктора Васнецова «Битва князя Александра Невского со шведами на Неве»
15 июля 2014 года на Арбатско-Покровской линии московского метро из-за неожиданного торможения сошел с путей поезд на перегоне между станциями «Парк Победы» и «Славянский бульвар». Жертвами катастрофы стали 24 человека, пострадали 217 человек. На фото: сотрудники МЧС работают на месте аварии
15 июля 2016 года произошла неудачная попытка военного переворота в Турции, в результате которой погибло более 300 человек. Противостояние между правительственными силами и повстанцами продлилось три дня
15 июля 1975 года были запущены космические корабли «Союз-19» в СССР и «Аполлон» в США — этот старт положил начало первому в истории космическому полету представителей разных стран. На фото: члены советского и американского экипажей в марте 1975 года
15 июля 101-й день рождения празднует компания Boeing — американская корпорация, которая стала одним из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники. На фото: Boeing 737 авиакомпании SAS «Скандинавские авиалинии» в 2014 году
15 июля 1957 года в Архангельской области был образован космодром Плесецк, который с 1970-х и до начала 1990-х годов лидировал по количеству запусков ракет в космос. На фото: запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом нового поколения на космодроме Плесецк 25 мая 2017 года