Этой осенью жители России могут столкнуться с дефицитом отечественного меда и его подорожанием. Президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов заявил «Известиям», что прогнозируется спад производства меда на 50% и более. Связано это с особенностями нынешнего лета. Если холодная и дождливая погода продержится в европейской части страны до конца августа, пчелы не заготовят меда даже для собственного прокорма. Также многие из них не переживут зиму. И это не единственная опасность: без нормального опыления флора в европейской России существенно обеднеет.

Президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов сообщил, что при такой ситуации с погодой всё, что получат пчеловоды, они должны будут оставить, чтобы пчелы перезимовали. Пчелиные семьи сохранят только те хозяйства, которые сформировали страховой запас меда.

— А те, кто забрал больше меда, чем положено, и заменил его сахарным сиропом, вообще могут лишиться пчелосемей, — рассказал «Известиям» Арнольд Бутов. — Я всегда говорю, что у пчелы много врагов, но самый главный — это жадный пчеловод. При использовании сахара у пчел резко ослабляется иммунная система.

По его словам, из-за постоянных дождей пчелы так мало вылетают, что уже практически съели всё, что собрали в погожие дни.

— Они постоянно работают, никогда не сидят без дела, — говорит Арнольд Бутов. — Порядок в улье наводят. Как только появляется погодное «окно», сразу вылетают. Но сейчас они в улье. Я дал им полкилограмма меда в целлофановом пакетике. Они поднялись и стали его употреблять. Создали фонд для матки. И она продолжает свое дело по воспроизводству пчелиной семьи. Матка кладет 2 тыс. яиц в сутки и, если видит, что не хватит меда, перестает это делать. Они умные существа — зачем «голодранцев» производить?

Союз пчеловодов намерен обратиться к президенту и правительству с просьбой поддержать отрасль в трудные времена.

В пресс-службе Минсельхоза России «Известиям» пояснили, что на пчеловодство распространяется госпрограмма по развитию сельского хозяйства. Если из-за чрезвычайных ситуаций та или иная отрасль несет серьезные потери, государство может компенсировать убытки. Однако решения по помощи пчеловодам в ведомстве пока не приняты.

Научный руководитель НИИ пчеловодства профессор Вячеслав Лебедев согласен с оценками возможных потерь в 50%. В пример он привел цены на мед из белой акации, произведенный в южных регионах и уже появившийся на прилавках. Стоимость этого меда на 50% выше, чем в прошлом году, потому что его получили меньше. Килограмм такого меда уже сейчас стоит от 500 рублей.

— На европейской территории России условия для пчеловодства в этом году складываются очень плохо: обильные осадки, низкие температуры. Но, к сожалению, опасность грозит не только хозяйствам Центральной России, но и Сибири, где жара и пожары, — обратил внимание Вячеслав Лебедев. — Прогноз, к сожалению, очень плохой. Объемы производства меда в этом году могут сократиться в разы. Многие пчеловоды нам звонят и высказывают опасения, что пчелиные семьи могут не обеспечить себя кормом.

Пчеловоды также предупреждают, что без полноценного опыления растений также станет меньше. Это касается и сельскохозяйственных культур, так что не исключено, что в следующем году урожай будет ощутимо ниже.

В эти дни цветут многие культуры, из которых получается хороший мед: донник, синяк обыкновенный, гречиха. Именно сейчас пчелам нужно только тепло и солнце. Еще есть надежда на третий месяц лета. Но если и он не будет солнечным, последствия могут быть уже критическими для пчел. С начала августа начинается их подготовка к зимовке. Выращивать расплод они начинают в особом режиме. А организм каждой пчелы накапливает питательные вещества. Никакой сироп обеспечить этот процесс не может.

— Обычно мы лишь треть натурального меда заменяем сахарным сиропом. Если дальше так пойдет, то придется гораздо больше сиропа скармливать. А это нагрузка на организм пчелы. Они тратят на переработку много энергии. Да и по биологически активным веществам сироп на порядок беднее, чем натуральный мед. Если не будет полноценного белкового питания, это отразится на подготовке пчел к зимовке, что безусловно приведет к повышенной гибели пчел и пчелиных семей, — пояснил Вячеслав Лебедев.

А для самих пасечников сахар как замена естественного корма пчел станет дополнительной финансовой нагрузкой. По словам специалистов, спасти ситуацию могло бы субсидирование цен на сахар для пчеловодов.