Россельхознадзор поручил территориальным подразделениям службы усилить контроль за качеством российского меда — служба рекомендует выпускать продукт на экспорт только после его лабораторных испытаний. Такие меры связаны с обнаружением в российской пчеловодческой продукции антибиотиков и возникшей из-за этого угрозы запрета поставок в Китай. По мнению специалистов, некачественный мед может подорвать доверие потребителей КНР и к другим продуктам из России.

Соответствующее письмо с просьбой усилить контроль за качеством меда, особенно производимого на экспорт в Китайскую Народную Республику, Россельхознадзор направил руководителям территориальных управлений службы. В документе за подписью замглавы ведомства Константина Савенкова сказано, что специалисты управлений Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в ходе государственного пищевого мониторинга продукции пчеловодства обнаружили в меде одной из компаний-экспортеров антибиотик фуразолидон. Он запрещен к использованию в ряде стран, в том числе в Китае, на поставки куда и было аттестовано предприятие.

«Учитывая неоднократные выявления запрещенных и вредных веществ в меде, экспортируемом из РФ в КНР, а также предупреждение китайской стороны о возможности полного запрета на ввоз продукции пчеловодства, в случае если указанные случаи будут повторяться, отгрузки такой продукции на экспорт в КНР возможны только после проведения лабораторных исследований на соответсвие нормативным актам», — говорится в письме, с которым ознакомились «Известия».

Также в документе отмечена и «необходимость неукоснительного выполнения требований КНР».

Как пояснили «Известиям» в пресс-службе Россельхознадзора, в отношении продукции предприятия, которое уличили в использовании запрещенного вещества, введен режим усиленного лабораторного контроля. Поставки продукции на международный рынок могут разрешить только после принятия мер по недопущению подобных нарушений и новых контрольных мероприятий.

Найденный в меде антибиотик фуразолидон является производным нитрофуранов. Как объяснил «Известиям» врач-диетолог Алексей Ковальков, нитрофураны — одни из наиболее дешевых антибиотиков для животных. При попадании в человеческий организм они оказывают негативное влияние на печень. Эксперт также добавил, что употребление антибиотиков с пищей представляет опасность с точки зрения приобретения устойчивости к ним.

Председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов заметил, что проблемы с медом могут серьезно повлиять на торговлю с Китаем и другой продукцией.

— С точки зрения бизнеса последствия могут быть самыми серьезными — запрет на поставки не только меда, но и других категорий продуктов, повышенные требования к качеству, требования дополнительных проверок российской продукции. А это — деньги наших производителей, — заявил он.

Член правления Роспродсоюза Дмитрий Галаганов заметил, что антибиотики в российском меде встречаются достаточно часто.

— Для того чтобы их там не было, надо лечить пчел правильными препаратами. Требуется серьезная работа со стороны Россельхознадзора: необходимо уточнить регламент лечения, сделать его известным каждому пчеловоду, организовать контроль и ввести нормы ответственности, — полагает Дмитрий Галаганов.

Как сообщал в своем выступлении на государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на прошлой неделе глава Роскачества Максим Протасов, 42% исследованных образцов меда произведены с нарушениями, то есть содержат антибиотики или являются фальсификатом. При этом стоит отметить, что Россия сегодня входит в пятерку крупнейших мировых производителей меда.