В Брянске открыт закладной камень будущего памятника героям-летчикам. Церемония прошла в сквере имени дважды Героя Советского Союза Павла Камозина. 16 июля исполнится 100 лет со дня его рождения.

Камозин во время Великой Отечественной войны совершил 200 боевых вылетов. Он лично сбил 35 вражеских самолетов, еще 13 — в группе, пишет интернет-газета «Брянские новости».

В Брянске начались мероприятия, посвященные юбилею легендарного летчика. Стартовал автопробег, участники которого посетят места, связанные с именем Камозина. В поселке Бордовичи 15 июля пройдет традиционный летный праздник.