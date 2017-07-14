В Санкт-Петербурге в очереди к мощам Николая Чудотворца задержали женщину, которую подозревают в воровстве. В полиции не исключают, что она причастна к краже у 15-летней школьницы кошелька, в котором находились банковские карты и более 13 тыс. рублей.

Как уточняет ИА FlashNord, преступление было совершено около 17 часов 13 июля. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу сообщили, что задержанная является гражданкой Украины, в России она находилась без регистрации.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража».

Ранее «Известия» писали о том, что накануне мощи Николая Угодника были доставлены из Москвы в Петербург. Ковчег со святыней находится в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры.

За порядком в Лавре и прилегающих улицах следят сотрудники Росгвардии.