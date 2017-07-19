Производителям могут разрешить не указывать на колбасе и других мясопродуктах точное содержание белков и жиров. Соответствующие поправки в техрегламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» подготовил и направил на согласование в ведомства Минсельхоз. Министерство предлагает ввести маркировку «белок, %, не менее» и «жир, %, не более» и объясняет необходимость изменений тем, что указать точный состав на продуктах невозможно из-за неоднородности сырья.

Предложения Минсельхоза внести изменения в техрегламент «О безопасности мяса и мясной продукции» зафиксированы в протоколе совещания в министерстве, с которым ознакомились «Известия». В нем участвовали сотрудники ведомства, Всероссийского НИИ мясной промышленности имени В.М. Горбатова, представители производителей мяса и его переработчиков, а также сетевого ритейла. «Отметить единую позицию участников совещания по указанию пищевой ценности продуктов убоя и мясной продукции в формате: белок, %, не менее; жир, %, не более», — указано в документе. В протоколе также говорится, что директор деппищепрома Минсельхоза Евгений Ахпашев поручил отделу технического регулирования департамента «направить проекты текста изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» в части маркировки пищевой ценности продуктов убоя и мясной продукции и пояснительной записки в федеральные органы исполнительной власти».

В пресс-службе Минсельхоза подтвердили, что ведомство направило предложение по разработке изменения в техрегламент на согласование в Минпромторг, Минэкономразвития, Роспотребнадзор, Россельхознадзор и Росстандарт.

— В настоящее время федеральные органы исполнительной власти прорабатывают вопрос. Данное предложение должно быть согласовано без замечаний всеми федеральными органами исполнительной власти и только после этого будет представлено в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) как единая согласованная позиция российской стороны, — сказали в Минсельхозе.

В ведомстве добавили, что министерство инициировало изменения «в связи с консолидированной позицией отраслевых научно-исследовательских институтов, союзов и ассоциаций по данному вопросу».

— Обоснованием является то, что в действующих межгосударственных и национальных стандартах (ГОСТ. – «Известия») на мясную продукцию предусматривается маркировка пищевой ценности по белку «не менее… %», по жиру «не более…%» с учетом высокой изменчивости данных показателей в мясе и мясной продукции, — сказали в Минсельхозе.

В Минэкономразвития сообщили, что «данный документ в установленном порядке на проведение оценки регулирующего воздействия не поступал». В пресс-службе Минпромторга также сказали, что не получали документ.

В Роспотребнадзоре, Россельхознадзоре и Росстандарте воздержались от комментариев.

Действующий техрегламент обязывает производителей указывать либо точное содержание пищевых компонентов, либо усредненное, но конкретное значение (то есть, например, если содержание белка колеблется от 5 до 15 граммов, следует указать 10).

Вопрос о том, чтобы не указывать на мясе и мясной продукции точное содержание жира и белка, еще в прошлом году подняла Национальная мясная ассоциация (НМА). В письме организации главе Роспотребнадзора Анне Поповой (есть у «Известий») сказано, что в организацию «поступают обеспокоенные запросы от производителей… о невозможности выполнения требования об указании в маркировке показателей количества белка и жира в мясе и мясной продукции». Это объясняется тем, что «структура мяса или полуфабриката из мяса всегда неоднородна».

«Мясо содержит и мышечную, и жировую ткань, при этом их пропорции невозможно стабилизировать. Следовательно, сделать качественный выбор проб из мяса или мясного полуфабриката для объективной оценки не представляется возможным», — поясняла НМА.

В ответном письме (также есть у «Известий») Анна Попова предложила подготовить изменения в техрегламент и сообщила, что «Роспотребнадзор готов поддержать данные изменения».

Как уже сообщали «Известия», служба фиксирует значительное число нарушений со стороны производителей мясной продукции. В I квартале 2017 года Роспотребнадзор в три раза чаще находил на отечественных прилавках некачественную колбасу, чем в январе-марте прошлого года. В числе основных нарушений — несоответствующая маркировка, в том числе отличие описанного на этикетке состава от реального. За это нарушение КоАП предусматривает штраф до 300 тыс. рублей для юрлиц.