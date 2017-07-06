В первом квартале 2017 года Роспотребнадзор в три раза чаще находил на отечественных прилавках некачественную колбасу, чем в январе–марте прошлого года. В числе основных нарушений — отличие описанного на этикетке состава от реального, а также указание на соблюдение ГОСТа, не соответствующее действительности. Это следует из подготовленной ведомством для Росстата справки «Качество товаров, поступивших на розничные рынки в I квартале 2017 года» и аналогичного прошлогоднего документа, с которыми ознакомились «Известия». Производители утверждают, что требование указывать точный состав колбасы трудовыполнимы. Тем временем число нарушений в молочной продукции сократилось в пять раз, а в остальных категориях продуктов практически не изменилось.

В первые три месяца 2017-го специалисты Роспотребнадзора установили «ненадлежащее качество и (или) опасность» 5,3% образцов в товарной группе «изделия колбасные» — годом ранее этот показатель составлял только 1,7%. В пресс-службе ведомства «Известиям» пояснили, что чаще всего производители колбасы получали замечания по маркировке изделий. Из документа службы следует, что эта претензия была предъявлена к 4,7% исследованных образцов. Близкий к службе источник сообщил «Известиям», что несоответствие продукта маркировке, как правило, выражается в указании неверного состава (например, в преувеличении мясной составляющей продукта) или мнимого соответствии изделия ГОСТу, чего лабораторные испытания не подтверждают. Также к нарушениям относится и предоставление неполной информации о продукте или его изготовителе. Еще у 0,5% исследованных образцов колбасы не было документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, следует из документов Роспотребнадзора.

При этом, по данным службы, за год значительно улучшилось качество цельномолочной продукции. В первом квартале этого года некачественными или опасными специалисты сочли 2,2% исследованных образцов, годом ранее этот показатель составлял 10,4%. В остальных категориях продуктов число нарушений практически не изменилось. В категории «мясо и птица» Роспотребнадзор забраковал 3,8% образцов (годом ранее — 4,5%), «рыба живая и охлажденная» — 8,1% (годом ранее — 8,2%), «масло животное» — 2% (1,2%), «кондитерские изделия» — 2% (2,1%).

Заместитель руководителя АНО «Роскачество» (учреждено правительством РФ) Мария Сапунцова заметила, что, исходя из исследований организации, «львиная доля несоответствий законодательству приходится на маркировку продукции». Речь идет не только о колбасе, но и потребительских товарах в целом.

— Есть прямое введение потребителя в заблуждение эффектной маркировкой. Например, примерно 40% исследованных Роскачеством образцов имели маркировку «ГОСТ», что говорит о соответствии товаров государственным стандартам. Однако лабораторные испытания в трети случаев это, к сожалению, не подтверждали. Учитывая, что большинство потребителей предпочтут «гостированные» продукты, подобное поведение производителей недопустимо, — заявила она «Известиям».

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отметил, что действующее законодательство требует точного соответствия колбас указанному на этикетке составу, и это требование не всегда выполнимо.

— Производитель обязан указывать точное содержание жира, белков и углеводов. А колбаса неоднородна, даже вареная, не говоря уже о сырокопченой. Поэтому пробы могут показать несоответствие, — пояснил «Известиям» Сергей Юшин.

Он также отметил, что проблемой считается обнаружение чужеродного ДНК (например, куриного в говяжьей колбасе). Однако полностью избежать этого невозможно, и логично было бы установить допустимые нормативы их присутствия, полагает специалист.

— Если мимо меня пролетит птица, во мне можно будет обнаружить ее ДНК. Достичь на заводе стерильности, как в операционной, невозможно, — заявил Сергей Юшин.

В свою очередь, исполнительный директор Национального союза производителей молока Артем Белов отметил, что снижение количества некачественной цельномолочной продукции связано с повышенным вниманием надзорных органов и общественных организаций к отрасли в последние три года.

— Мы тоже фиксируем снижение числа недобросовестных производителей. По итогам 2015 года на рынке было порядка 9% фальсифицированной продукции, а в прошлом — уже 6–7%. Продолжению тенденции будет способствовать повышение штрафов за фальсификат, — полагает Артем Белов.

Ранее «Известия» сообщали, что по итогам 2016 года Роспотребнадзор обнаружил на 24% больше фальсифицированных товаров, чем годом ранее. Рост числа нарушений специалисты объясняли стремлением производителей выпускать дешевую продукцию, пользующуюся спросом у населения.