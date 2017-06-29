Каждый десятый гражданин России стеснен в средствах при покупке продуктов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Результаты опроса свидетельствуют о снижении потребительских возможностей россиян. Таким образом, по данным ВЦИОМа, более 80% респондентов склонны считать бедными людей, у кого не хватает средств на еду и одежду. Как сообщает «Утро.Ру», среди опрошенных, доля таких людей составила 39% в мае 2017 года, из них 54% являлись людьми пенсионного возраста, а 46% — жителями сельской местности. Кроме того, каждый десятый опрошенный заявил, что ему недостаточно денег на покупку продуктов питания, а 29% респондентов посетовали на нехватку денег на одежду. Выше этих данных ВЦИОМ фиксировал такой процент в 2009 году (41%), минимум наблюдался в предкризисный 2014 год — 19%.

«Результаты опросов подтверждают то, что мы знаем из данных статистики: материальное положение россиян за годы кризиса значительно ухудшилось. <…> Вместе с тем другие наши исследования показывают, что общественный оптимизм, уверенность в скором преодолении кризиса растет», — прокомментировал результаты исследования ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб.

Опрос проводился 25–29 мая, в нем приняли участие 1,6 тыс. граждан РФ из 130 населенных пунктов 56 регионов страны.