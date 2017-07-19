Делегация депутатов Госдумы РФ впервые более чем за десять лет приедет в Тбилиси на переговоры с грузинскими коллегами, которые стали инициаторами встречи. Парламентская дипломатия должна помочь России и Грузии в налаживании дипломатических отношений, разрешении визовых проблем и усилении экономических связей. Об этом «Известиям» рассказал председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

Российско-грузинский диалог на уровне депутатов за последнее десятилетие не просто был сведен к минимуму, а в принципе перестал существовать. Однако усилиями парламентариев обеих стран удалось положить начало восстановлению этого канала межгосударственного общения. Члены партии «Альянс патриотов Грузии» уже побывали в Москве, где встретились с группой российских депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по делам СНГ Леонидом Калашниковым. Во время консультаций удалось договориться о создании неформальной группы, которая затем, возможно, обретет официальный статус.

Как рассказал «Известиям» Леонид Калашников, грузинские депутаты пригласили российских коллег приехать в Тбилиси. По его словам, подобные контакты могут повлиять на улучшение отношений России и Грузии, члены комитета по делам СНГ уже откликнулись на это предложение.

— Мы обязательно поедем в Тбилиси. Российские парламентарии, как минимум, десять лет не были в Грузии. Вместе с тем такие контакты необходимы для решения целого спектра вопросов. На встречах будут обсуждаться и дипотношения, и экономика, будем пытаться решить вопросы визового характера. Хорошо, что эта инициатива была обоюдная, — сказал политик.

Депутат добавил, что обе стороны нацелены на результат и намерены внести свой вклад, насколько это возможно, в возвращение контактов Москвы и Тбилиси на более серьезный уровень.

— Парламентская дипломатия должна помочь решать сложные вопросы в наших отношениях, — резюмировал Леонид Калашников.

Председатель фракции «Альянс патриотов Грузии» Георгий Ломия также сказал «Известиям», что без диалога невозможно выйти «из тупикового состояния» и обе стороны «заинтересованы в конкретном результате от подобных встреч».

— Не всё зависит только от диалога, ведь есть и другие дополнительные сложности и проблемы, например, закон «Об оккупации». Но на уровне парламента и правительства Грузии мы должны сделать всё возможное, чтобы наша позиция была правильно воспринята. Наше правительство либо не совсем пока понимает, что это необходимо, либо не хочет понимать. Но уверен: общество это понимает, и последнее слово будет за народом, — полагает грузинский депутат.

Говорить о создании официальной межпарламентской группы еще рано, поскольку не все в Грузии разделяют идею такого общения. Депутат грузинского парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Давид Чичинадзе в беседе с «Известиями» подчеркнул, что «Альянс патриотов Грузии» выбрал время для начала подобных встреч незадолго до местных выборов. Однако, по мнению политика, общение на уровне парламентариев всё же важно.

— Диалог всегда лучше, чем молчание. На любом уровне необходимо находить возможности разговаривать, чтобы прийти к каким-то решениям и результатам. Другого выхода, кроме как разговаривать и договариваться, я не вижу, — сказал Давид Чичинадзе.