Полеты «Грузинских авиалиний» (Georgian Airways) ограничили в России в связи с тем, что Грузия не согласовала полеты авиакомпании «Уральские авиалинии» из Жуковского.

Об этом в субботу, 15 июля, сообщает Минтранс России.

«Грузинские авиавласти должны выполнить свои обязательства по отношению к российской стороне и дать разрешение «Уральским авиалиниям» на полеты из Жуковского в Тбилиси», — отметили в ведомстве.

Ранее авиакомпания пожаловалась на то, что авиационное руководство России неожиданно упразднило четыре еженедельных рейса из Тбилиси в Москву.