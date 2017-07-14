Масштабное исследование, проведенное специалистами Университетского колледжа Лондона, показало, что долгий рабочий день может привести к серьезным болезням сердца и ряду проблем со здоровьем.

Как пишет «Газета.ру», медики исследовании данные о 85,5 тыс. работающих людей преимущественно среднего возраста, внимание было отдано жителями Северной Европы (Великобритании, Дании, Швеции и Финляндии), сообщает «Газета.ру».

Участников группы разделили по продолжительности рабочего дня. Всего образовались три группы участников, наблюдения за добровольцами длились десять лет. Оказалось, что у тех, кто работал по 55 часов в неделю, риск развития мерцательной аритмии был на 40% выше, чем у людей, работающих меньше.

Медики напоминают, что мерцательная аритмия повышает риск инсульта в пять раз.