Официальный запуск нового оператора VK Mobile состоится на VK Fest
Официальный запуск оператора от социальной сети «ВКонтакте» состоится 15 июля, на VK Fest, сообщила компания.
Новый оператор будет работать на основе инфраструктуры «МегаФона».
«С 15 июля, в первый день VK Fest 2017, у жителей более чем сотни городов России появится возможность заказать бесплатную курьерскую доставку SIM-карт VK Mobile», — говорится в сообщении.
Оплата услуг оператора будет производиться ежемесячно и составит 399 рублей. В эту сумму включен неограниченный доступ к «ВКонтакте», прямым трансляциям VK Live, а также в нее включена подписка на музыкальный сервис социальной сети BOOM.
Кроме того, пользователям VK Mobile будут доступны бесплатные звонки.