Официальный запуск оператора от социальной сети «ВКонтакте» состоится 15 июля, на VK Fest, сообщила компания.

Новый оператор будет работать на основе инфраструктуры «МегаФона».

«С 15 июля, в первый день VK Fest 2017, у жителей более чем сотни городов России появится возможность заказать бесплатную курьерскую доставку SIM-карт VK Mobile», — говорится в сообщении.

Оплата услуг оператора будет производиться ежемесячно и составит 399 рублей. В эту сумму включен неограниченный доступ к «ВКонтакте», прямым трансляциям VK Live, а также в нее включена подписка на музыкальный сервис социальной сети BOOM.

Кроме того, пользователям VK Mobile будут доступны бесплатные звонки.