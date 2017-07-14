В пятницу, 14 июля, прокурор потребовал в суде назначить 6,5 лет тюрьмы для арестованного блогера Александра Лапшина, сообщает «РИА Новости».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что Лапшин является гражданином трех государств: России, Украины и Израиля.

Блогер был задержан в декабре 2016 года в Белоруссии по просьбе Баку. Причиной ареста стало посещение Лапшиным территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики без официального разрешения Азербайджана.