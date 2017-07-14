Банк России и Минкомсвязи преложили обязать сотовых операторов сообщать банкам о замене SIM-карт клиентов. Ведомства уже готовят соответствующий законопроект. Об этом заявил заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычев, пишут «РИА Новости».

«Идет серьезный разговор с Минкомсвязи о том, чтобы банки все без исключения получили возможность получать такую информацию», — сказал он.

По словам Сычева, это является одним из «векторов атак» в будущем.