Первый полностью автономный пикет экстренной связи (ПЭС), который обеспечивает аварийную связь на удаленных участках дорог, запустили на 311-м км федеральной трассы «Колыма».

Теперь люди, попавшие в чрезвычайную ситуацию, смогут не только вызвать спасателей, но и дождаться их в обогреваемой комнате, в которой предусмотрены средства первой медицинской помощи. Вызвать спасателей можно с помощью тревожной кнопки или по номеру 112. Кроме того, в радиусе 200 м от ПЭС действует сотовая связь, правда, пока только одного сотового оператора. Как сообщает ИА MagadanMedia, на станции предусмотрены системы видеонаблюдения трафика машин.

Сейчас ПЭС работает в тестовом режиме. Специалисты продолжают налаживать оборудование. Модуль работает на солнечных батареях и топливных элементах. В комнате обогрева также будет расположен запас еды и питья. В планах региона установить еще 10 подобных модулей на трассе.