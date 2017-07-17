Министерство здравоохранения ответило отказом депутату Госдумы Виталию Милонову, который попросил главу ведомства Веронику Скворцову включить товары интимного характера в категории лекарственных препаратов и медизделий и продавать их исключительно по назначению врача. В распоряжении «Известий» оказалось официальное письмо ведомства, где парламентарию подробно и со ссылкой на законодательство РФ разъясняют, почему это невозможно.

В конце мая Виталий Милонов обратился в Минздрав с очередной инициативой — запретить свободную продажу интимных товаров, ввести их лицензирование и разрешить продажу только по назначению врача. Для этого Виталий Милонов просил включить такие товары в категорию лекарств, медпрепаратов и медизделий.

Врачи-сексологи отреагировали на предложение депутата Госдумы однозначно. «Идея приравнять ассортимент интим-магазинов к лекарственным средствам абсурдна, нигде в мире такой практики не существует», — заявил ранее «РИА Новости» акушер-гинеколог, сексолог, международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья в РФ Борис Лордкипанидзе. Специалист подчеркнул, что такая продукция «ориентирована на получение удовольствия, а не на коррекцию сексуальных отклонений».

Однако не ответить на запрос депутата Госдумы в Министерстве здравоохранения не могли.

В письме ведомства на имя Виталия Милонова говорится, что «в соответствии с п. 1 ст. 38 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» «медицинскими изделиями являются любые инструменты, аппараты, приборы, оборудование, материалы и прочие изделия, применяемые в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с другими принадлежностями, необходимыми для применения указанных изделий по назначению». Далее идет перечисление того, для чего и в каких целях применяются медицинские изделия.

Министерство разъясняет, что «продукция подлежит государственной регистрации в качестве медицинского изделия в Росздравнадзоре, если она предназначена для применения только в указанных в Федеральном законе № 323-ФЗ целях». Однако в 323-ФЗ нет ни слова о целях, для достижения которых применяются товары интимного характера.

Кроме того, в ответе ведомства уточняется, что «назначение медицинского изделия определяется производителем и подтверждается его технической и эксплуатационной документацией, результатами технических испытаний, токсикологических исследований, клинических испытаний и экспертизы качества».

Такое же разъяснение дано и по лекарственным препаратам.

«Учитывая изложенное, по мнению Минздрава России, включение товаров интимного характера в категории лекарственных средств и медицинских изделий и допуск их к реализации исключительно по назначению врача в целях контроля за оборотом и запрета осуществления деятельности магазинов, осуществляющих торговлю интимными товарами, не соответствует действующему законодательству Российской Федерации в сфере здравоохранения, обращения лекарственных средств, обращения медицинских изделий», — говорится в ответе ведомства.