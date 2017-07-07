Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе Минздрава РФ Веронике Скровцовой поддержать инициативу о запрете рекламы операций по установлению грудных имплантов. По мнению парламентария, пластическая хирургия всё больше отдаляется от медицины и превращается в бизнес, зарабатывающий на стремлении женщин соответствовать навязанным стандартам красоты.

Милонов считает, что операции несут угрозу здоровью пациенток, передает ИА «Невские Новости». Никто не объясняет им, что «за новую грудь они могут заплатить своей жизнью».

Депутат известен резонансными законодательными инициативами и заявлениями. Например, ранее Милонов выступил с инициативой приравнять интимные товары к лекарствам, добиться их лицензирования и продавать только по назначению врача. В 2016 году он попросил Минобрнауки включить сведения о предателях России в школьную программу. Он предложил внести в учебники истории специальный раздел, посвященный личностям, которых можно охарактеризовать как предателей национальных интересов России. По его мнению, это необходимо для формирования «правильных» ценностных установок подрастающего поколения.