Государственная дума России ратифицировала протокол к соглашению о размещении авиационной группы Вооруженных сил РФ на территории Сирии. Об этом пишет агентство «Интерфакс». Протокол был подписан в январе 2017 года в Дамаске.

Соглашение о размещении группировки Воздушно-космических сил России в Сирии рассчитано на 49 лет.

По мнению главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, протокол является одним из важнейших документов с точки зрения международного права.

Он также отметил, что данный документ «определяет порядок перемещения наземных средств, вооружений, техники».