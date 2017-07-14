Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) планирует до конца года вдвое увеличить охват субъектов РФ, население которых сможет брать льготную ипотеку - от 6,25% при средней ставке по стране 11,6%.

Выдача жилищных кредитов по ставкам существенно ниже рыночных в ближайшее время начнется в Мордовии и ЯНАО, далее к программе могут подключиться Московская и Ростовская области, Чувашия и Татарстан.

Ставки снижаются за счет единовременной выплаты из средств региональных бюджетов.

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Ипотеку под 6,25% готовятся ввести еще в шести регионах